Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.N. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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