Kayseri\'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 14 yıl 22 gün hapis cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.A. ile yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 56 bin lira para cezası verdi.