Kayseri\'de Viyadükten Düşen Baba İçin Arama Başlatıldı

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü görenler, dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraja düşen kişinin, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde otomobili bulunan 2 çocuk babası H.G. olduğu belirlendi. Yaklaşık 50 kişilik ekiple gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, sabaha kadar sürdü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
