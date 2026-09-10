Kayseri'de Yağmur Çoban davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Yağmur Çoban davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri\'de Yağmur Çoban davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de geçen yıl 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık sevgilisi Fehmi Demirkollu, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

KAYSERİ'de başından silahla vurulan Yağmur Çoban'ın (17) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan sevgilisi Fehmi Demirkollu (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 19 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur Çoban ile sevgilisi sözleşmeli er Fehmi Demirkollu konuşmak için bir araya geldi. Bu sırada Çoban, Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vuruldu. Fehmi Demirkollu'nun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yağmur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fehmi Demirkollu, sevgilisi Çoban'ın kendisine ait ruhsatsız tabancayı alarak araçtan indikten sonra intihar ettiğini söyledi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı genişletmesinin ardından Fehmi Demirkollu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, ölen Çoban'ın annesinin olaydan önce yaşananlara ilişkin beyanı, maktule ile şüpheli arasındaki mesaj kayıtları, eylemde kullanılan silahın şüpheliye ait ruhsatsız silah oluşu, maktulenin 18 yaşından küçük olması ve silah kullanmayı bilmesinin mümkün olmadığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde ve şüphelinin maktuleyi sürekli surette tehdit ettiği de dikkate alındığında; şüphelinin savunmasına itibar edilmediğine vurgu yapılarak, kıskançlık neticesinde Çoban'ı öldürdüğü ve olaya intihar intibası verdiği değerlendirilerek, Fehmi Demirkollu'nun 'Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu ile Yağmur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuba Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden ve suçsuz olduğunu öne süren sanık Demirkollu, "Suç işlemedim. Masumum. Öncelikle tahliyemi ardından da beraatimi istiyorum" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuba Yağmur ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜTALASINI YİNELEDİ

Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Demirkollu'nun 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Fehmi Demirkollu'yu, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

Kaynak: DHA

Mahkeme, Kayseri, Olaylar, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Yağmur Çoban davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:34:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yağmur Çoban davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement