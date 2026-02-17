Kayseri'de Yaralanan Özel Harekat Polisi Taburcu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Yaralanan Özel Harekat Polisi Taburcu Oldu

Kayseri\'de Yaralanan Özel Harekat Polisi Taburcu Oldu
17.02.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de operasyon sırasında ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan taburcu edildi.

KAYSERİ'de suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, bugün taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaplan'ın durumun iyi olduğunu belirtilerek, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile komiser Kaplan'ın birlikte sarıldığı fotoğraf karesi, sanal medyadan paylaşıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindeki heyet ile birlikte Kaplan'ı Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmiş, burada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefonda görüştürmüştü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Yaralanan Özel Harekat Polisi Taburcu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polislere yapmadığını bırakmayan halk otobüsü şoförü gözaltında
Kadın polislere yapmadığını bırakmayan halk otobüsü şoförü gözaltında
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:04:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yaralanan Özel Harekat Polisi Taburcu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.