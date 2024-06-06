Kayseri\'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Ulaşım

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8-9 Haziran'da farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 8-9 Haziran'da YKS adaylarının sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabileceği bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, üniversite hayali kuran tüm adayların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

Sınava giren tüm adaylara başarı dileyen Büyükkılıç, raylı sistem ve otobüs hatlarına da ek seferler konacağını belirtti.