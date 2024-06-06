Kayseri'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika
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Kayseri'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Ulaşım

Kayseri\'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8-9 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav giriş belgelerini gösteren adaylar, otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabilecekler. Büyükkılıç, tüm adayların üniversite hayallerine destek olduklarını belirtti ve başarılar diledi. Ayrıca, raylı sistem ve otobüs hatlarına ek seferler konulacağı da açıklandı.

06.06.2024 14:31
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8-9 Haziran'da farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 8-9 Haziran'da YKS adaylarının sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabileceği bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, üniversite hayali kuran tüm adayların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

Sınava giren tüm adaylara başarı dileyen Büyükkılıç, raylı sistem ve otobüs hatlarına da ek seferler konacağını belirtti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika
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