Kayseri'deki Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavgada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ü. ve kardeşi M.A.Ü, tutuksuz sanık baba A.Ü. ile maktul Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Emirhan Ç'nin yakınları, tutuksuz sanık A.Ü'nün de tutuklu oğullarıyla planlı şekilde hareket ettiğini savunarak, en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatları da babanın çocuklarına olay sırasında cesaret verdiğini, teşvik ettiğini ve delillerin toplandığını belirterek, kaçma ihtimaline karşı A.Ü'nün de tutuklu yargılanmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen baba A.Ü. ise olay günü eşinin çocuklarının evden çıktığını söylemesi üzerine aracıyla peşlerine düştüğünü, olayı önlemeye çalıştığını ve karşı grubun ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı'nın olay yerinden elde edilen görüntüler ile ses kayıtlarını sorması üzerine A.Ü, "Yüksek yerde elinde tüfek olan kişi ben değilim, görmedim de. Başından beri çocukları durdurmaya çalıştım. Eşimle baldızım ambulansı aradı." diye konuştu.

Tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü. de babalarının kendilerini yönlendirmediğini savundu.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, A.Ü. hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. (20) hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kardeşler M.Ü. (20) ve M.A.Ü. (17) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:20:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'deki Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.