KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.O.K. (40) isimli kişiler olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki Fabrika Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Açıklandı - Son Dakika
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