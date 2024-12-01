Kayseri'deki Fabrika Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Açıklandı

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.O.K. (40) isimli kişiler olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KAYSERİ,