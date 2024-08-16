Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi Adana'da yakalandı

Güncel

Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan Ş.A, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A'nın (37) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ş.A, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Adana'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.