Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi Adana'da yakalandı

Kayseri'de meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A, Adana'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

16.08.2024 10:16
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Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan Ş.A, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A'nın (37) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ş.A, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Adana'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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