Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı kıyısında, rüzgar aşındırmasıyla mantar şeklini alan bir kayanın üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tekne mezar bulundu. Tarih araştırmacısı Nezir Ötegen, "Jeolojik miras literatürüne yeni bir şey kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi.

Develi ilçesinde yaşayan tarih araştırmacısı Nezir Ötegen, Gümüşören Barajı çevresi ve Zamantı Irmağı hattındaki saha incelemeleri sırasında rüzgarın taşıdığı kum ve çakıl tanelerinin kayaların alt kısımlarını aşındırmasıyla oluşan mantar kayayı fark etti. Kayanın üzerinde kapağı açılmış Roma dönemine ait bir tekne mezar olduğunu gören Ötegen, durumu yetkililere bildirerek yapının tescillenmesi ve akademik olarak incelenmesi için talepte bulundu.

Keşif yaptığı bölge hakkında bilgi veren Nezir Ötegen, "Bölgemizdeki tarihi mirası araştırırken Zamantı Irmağı'nın kenarında, Hüseyinli ve Yenice mahalleleri civarındayız. Burası yaklaşık 1297 rakımda yer alıyor ve daha önce Hitit ile Roma dönemlerinde önemli bir yerleşim birimiymiş. Yakınında; Fraktin Kaya Anıtı, tarihi yerleşim birimleri, Çinçin Mağaraları ve Direkli Mağara bulunuyor. Romalılar döneminde ırmak kenarına ve herkesin görebileceği yüksek yerlere mezar yapmak bir gelenekmiş. Karşı tarafta da vadi kenarına yapılmış Çukuryurt Kaya Mezarları var. Çok eski çağlarda oluşan bu mantar kaya da yerleşim birimlerinin ortasında ve herkesin görebileceği bir yerde olduğu için üzerine bir mezar yapmışlar" dedi.

'JEOLOJİK MİRAS LİTERATÜRÜNE YENİ BİR ŞEY KAZANDIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Mezarın Romalılar tarafından yapıldığını belirten Ötegen, "Mezarın bulunduğu yer ırmaktan yaklaşık 1 kilometre yukarıda. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mantar kayalar var. Şu anda jeolojik miras literatürüne yeni bir şey kazandırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü jeolojik mirasta mantar kaya dünyanın her yerinde mevcut ama üzerinde bir mezarın olması bu kayaya ayrı bir özellik katıyor. Bu nedenle mantar kaya ve üzerindeki mezar ayrı bir önem arz ediyor" diye konuştu.

'ÖNCE TEKNE MEZARIN, SONRASINDA MANTAR KAYANIN ARAŞTIRILMASI LAZIM'

Akademik çevrenin yapıda araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Ötegen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekne mezar yapısı Roma dönemine, yani yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanıyor ancak mantar kayanın oluşumu çok eski çağlara uzanıyor. Burasının tescilli yapı olarak korunma altına alınmasını talep ediyoruz. Tanıtılması bakımından öncelikle akademik çevrenin burada araştırma yapması gerekiyor. Uzmanlar buradaki rakımı tespit etti. Akademik olarak önce tekne mezarın, sonrasında mantar kayanın araştırılması lazım. Normalde tekne mezarların üzerinde kapak vardır ama buradaki mezarın üzeri açılmış."

Mezarla ilgili başvuru üzerine ilgili kurumların bölgede inceleme yapması bekleniyor.