Kayseri-Develi Yolu Tekrar Açıldı

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde trafiğe kapatılan yolda çalışma yaptı.
Çalışmaların ardından Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
