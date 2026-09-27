Kayseri Hacılar'da düşen taş, babasının kucağındaki çocuğu ağır yaraladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağında bulunan 3 yaşındaki çocuk, kayalık alandan taş düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağında bulunan 3 yaşındaki çocuk, kayalık alandan taş düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunan R.Ş, kucağında oğlu K.Ş. olduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.
Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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