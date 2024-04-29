Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak

Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilecek Kayseri İstihdam Fuarı'nda iş arayan ile işverenlerin buluşacağını belirtti. Fuar, 14-15 Mayıs'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek ve istihdam artışına katkı sağlamayı hedefliyor.

29.04.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilecek Kayseri İstihdam Fuarı'nda iş arayan ile işverenlerin buluşacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, 14-15 Mayıs'ta vatandaşları istihdam fuarında buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, fuarın Kayseri'de istihdam artışına katkı sağlayacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Valimiz Gökmen Çiçek ve belediyemiz himayelerinde ve öncülüğünde 14-15 Mayıs'ta Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde fuar düzenlenecek. Bu fuar, iş arayan ile işverenleri buluşturacak. Her zaman ve her platformda sanayicilerimizin ve iş arayan vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Fuarımız, şimdiden şehrimize, vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Etkinlik, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:13:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement