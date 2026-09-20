Kayseri Kocasinan'da bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı, şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı, şüpheli gözaltında

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Kayseri Kocasinan\'da bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı, şüpheli gözaltında
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Kayseri Kocasinan'daki bir ikamette iki kişi arasında çıkan tartışma bıçakla yaralanmayla sonuçlandı. Yaralanan kişi yakınlarınca hastaneye götürülerek tedavi altına alındı, olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir ikamette E.Ö. ile A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, bıçakla A.S'yi yaraladı.

Yakınlarının kendi imkanlarıyla hastaneye götürdüğü A.S, tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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