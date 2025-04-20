Kayseri Lisesi Temizlik Ürünleri Üretiyor

Kayseri'de 15 yıl önce okulların temizlik ürünü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretime başlayan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, artan üretim kapasitesiyle yılda yaklaşık 4 milyon liralık ciro elde ediyor.

Bazı okulların talebi üzerine 2010 yılında birkaç temizlik ürünü üretmeye başlayan lise, öğretmen kadrosunun edindiği tecrübeyle 15 yılda ürün çeşitliliğini artırarak el sabunu, yüzey temizleyici, cam suyu ve dizel araçlar için egzoz sıvısı gibi 21 çeşit ürün üretir duruma geldi.

"Arimo" ve "Gesi Bağları" markasıyla üretim yapan meslek lisesi öğrencileri, fabrika ortamında hem tecrübe kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

"Radyatör temizleyici üzerine çalışma yapıyoruz"

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölüm Şefi Yaşar Yağmur, AA muhabirine, ihtiyaç üzerine başlattıkları üretim hattını adeta bir fabrikaya dönüştürdüklerini söyledi.

Ürün yelpazesini talepler doğrultusunda genişletebileceklerini belirten Yağmur, "Başlangıç amacımız okullar ve resmi daireler için temizlik malzemeleri üretmekti. Şu an 21 çeşit ürün üretimimiz var. Eğer istenilirse farklı ürünler de üretebiliriz. Şu an radyatör temizleyici üzerine çalışma yapıyoruz." dedi.

"Yıllık 1000 tona yakın egzoz sıvısı satışımız oluyor"

Yağmur, farklı ürünlerin üretilmesiyle öğrencilerin de tecrübe kazandığını ifade etti.

Araçlar için de üretim yaptıklarını vurgulayan Yağmur, şunları kaydetti:

"Ağırlık olarak el sabunu, yüzey temizleyici, genel temizlik ürünleri, kolonya ve cam suyu ile dizel araçlar için egzoz sıvısı üretiyoruz. Bu ürünü de Büyükşehir Belediyesinin otobüslerine, resmi kurumlara, bazı tır filolarına ve firmalara, köylerdeki traktörler için çiftçilere veriyoruz. Son 2-3 yıldır 3,5-4 milyon lira civarında ciromuz var. Bunu tüm ürünlerimizden elde ediyoruz. Yıllık 1000 tona yakın egzoz sıvısı satışımız oluyor. Yaklaşık 20-30 ton arasında da diğer ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz."

Yağmur, kimya bölümündeki 60 öğrencinin 20'şerli gruplar halinde dönüşümlü olarak satışlardan gelir elde ettiğini söyledi.

Ürünlerinin kaliteli olduğunu ifade eden Yağmur, "Biz sanayiye bu işleri yapabilecek eleman yetiştiriyoruz. Laboratuvar ortamında nasıl bir ürün üretilir, nasıl çalışılır bunları görüyorlar. Burayı sanayi gibi düşünüyoruz. Aslında çocuklar kendini yetiştiriyor. Ara eleman yetiştirip piyasaya gönderiyoruz." diye konuştu.

Kimya bölümü 11. sınıf öğrencisi Emirhan Kök de bölümde okumaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Üretim yapmanın kendisine tecrübe kazandırdığını belirten Kök, burada kazandığı deneyimlerin iş hayatında kolaylık sağlayacağını kaydetti.

"Geleceğime yatırım yapmaktan mutluyum"

11. sınıf öğrencisi Kadir Göğbulut ise okulun sağladığı imkanların kendilerini geliştirmeye katkı sağladığını dile getirdi.

Hem okuyup hem para kazandıklarını vurgulayan Göğbulut, "Hocalarımızla atölyede üretim yapıyoruz. Bu ürünleri satınca biz de para kazanıyoruz, harçlığımız çıkmış oluyor. Üretimde bulunmak beni mutlu ediyor. Tabii kendi paramızı kazanmak daha hoş oluyor. Kolay iş bulma imkanımız var. Aslında geleceğime yatırım yapmaktan mutluyum." dedi.

11. sınıf öğrencisi Berat Çavuş da "Burada yaptığımız üretimle elimize para geçiyor. Anne babamızdan harçlık almak zorunda kalmıyoruz. Okulda üretimde çalışınca mezun olduktan sonra bildiğimiz işte çalışmış oluyoruz." ifadesini kullandı.