Kayseri Melikgazi'de helezon konveyöre sıkışan 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de helezon konveyöre sıkışan 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sunta üretim tesisinde çalışan 54 yaşındaki işçi, helezon konveyör makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde faaliyet gösteren sunta üretim tesisinde çalışan Çetin D. (54), henüz bilinmeyen bir nedenle helezon konveyör makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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