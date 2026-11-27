Kayseri Melikgazi'de kuaför, boğazına şeker kaçan müşterisini Heimlich ile kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki kuaförde saç tıraşı olan müşterinin soluk borusuna şeker parçası kaçtı. Kuaförün Heimlich manevrasıyla boğazındaki şekerden kurtulan müşteri rahat nefes aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kuaför, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki kuaförde saç tıraşı olan A.K.'nin soluk borusuna şeker parçası kaçtı.
Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.'ye Heimlich manevrası uyguladı.
Müdahalenin ardından boğazındaki şeker parçasından kurtulan müşteri rahat nefes aldı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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