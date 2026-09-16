Kayseri Melikgazi'de takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kayseri Melikgazi'de takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilen sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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