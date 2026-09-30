Kayseri Sarıoğlan\'da Dünya Okul Süt Günü\'nde öğrencilere süt ve beslenme örtüsü verildi

Kayseri Sarıoğlan'da Dünya Okul Süt Günü'nde öğrencilere süt ve beslenme örtüsü verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Dünya Okul Süt Günü dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı. Etkinlikte, KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi Dikiş Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı beslenme örtüleri de öğrencilere hediye edildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, "Dünya Okul Süt Günü" dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.
Etkinlik, ilçede sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve süt tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlendi.
Program kapsamında, öğrencilere süt dağıtıldı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi Dikiş Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan beslenme örtüleri hediye edildi.
Kaynak: AA
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