Kayseri Sarız\'da Cemevleri İçin Temel Atma Töreni Düzenlenecek

Kayseri'nin Sarız ilçesine inşa edilecek cemevleri için temel atma töreni düzenlenecek.

Sarız Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarız Belediyesi işbirliğiyle ilçede yaşayan Alevi vatandaşların ibadetlerini yapabilecekleri cemevleri, ilçe merkezine ve Dallıkavak Mahallesi'ne inşa edilecek.

Mülkiyeti Sarız Belediyesine ait arsalar üzerinde projelendirilen cemevlerinin yapım işini Kayseri Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, cemevlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cemevleri inşaatının 242 günde tamamlanması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Bayrak, yarın İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek temel atma törenine herkesin davet etti.