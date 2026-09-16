Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 5 şüpheli aranıyor
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi'nde A.Ö. ile 5 şüpheli arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce A.Ö. bacağından yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi'nde A.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. bıçakla bacağından yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ö., sevk edildiği Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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