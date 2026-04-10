Kayseri'de StartUp MYO Yarışması Kapsamında Girişimcilik Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından, Kayseri'deki MYO öğrencilerine yönelik bu yıl 2.'si düzenlenen StartUp MYO ödüllü proje yarışması kapsamında 'Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık' konulu eğitim programı düzenlendi. Program, girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, yatırım farkındalığının artırılması ve üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Gençlere, yenilikçi fikirlerini değerlendirme, finansman yöntemlerini tanıma ve girişimcilik ekosistemine hazırlanma konularında bilgiler verildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençlerin merak ve azminin önemini vurgulayarak, onları Türkiye'nin geleceği olarak nitelendirdi ve StartUp MYO ile uluslararası başarılar hedeflediklerini belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, Kayseri Üniversitesi'nin meslek odaklı yapısını övdü ve genç nüfusun potansiyelini teknoloji ve üretime dönüştürmenin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, girişimcilikte fikir üretmenin yanı sıra, mali mevzuat ve işletmecilik becerilerinin de kritik olduğunu ifade etti.

Programda, Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Melek Demiray, kitle fonlama sisteminin işleyişi ve yatırım süreçleri hakkında bilgi paylaştı. Panel bölümünde ise, sektör temsilcileri tecrübelerini aktararak, girişimlerin fikir aşamasından finansmana kadar olan sürecini değerlendirdi. Etkinlik, gençlerin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı amaçlayan interaktif bir ortamda sona erdi.