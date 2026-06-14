Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti

14.06.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi sonrası düzenlenen törenle uğurlandı.

KAYSERİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Şenol Esmer için, Valilikte tören düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ile Dursun Ataş, il protokolü ve Esmer'in ailesi katıldı. Saygı duruşunun ardından Esmer'in öz geçmişinin okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Hepimiz bir arada Şenol Esmer'in ömründe özellikle Kayseri'deki çalışmalarına, memleket sevdasına şahitlik ediyoruz. Benim için çok zor bir an. Çünkü 4 yıldır en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisiydi. Kendimizi bir konu içinde zorlukla bulunduğumuz anda Şenol valimi çağırır kendisiyle dertleşirdim. Birçok gün saatlerce istişarelerde bulunurduk. Ona veda etmek, meslektaşları gibi benim için de çok ayrı bir zorluk. Ben onun valisi konumundaydım ancak o bizim meslekte büyüğümüz, ağabeyimizdi. Hem meslektaşımı hem de ağabeyimizi uğurlamanın benim açımdan hüznünü yaşıyorum. Örnek devlet adamı kişiliği, örnek aile babası olması, örnek eş olmasını hep takdirle ve uzaktan memnuniyetle izledimö dedi.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

15:20
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
14:59
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki
Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
14:10
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 18:08:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.