Kayseri Valisi Çiçek, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için mesaj yayımladı. Çiçek mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek Türk milletine Cumhuriyet'i armağan ettiğini hatırlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Onun ileri görüşlülüğü, kararlılığı ve milletine duyduğu güven, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bizlere düşen en önemli görev Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'imizi, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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