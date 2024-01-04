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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Vatandaş Buluşması'nda vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Çiçek, vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirterek, vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinledi
04.01.2024 - 20:39,
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir araya geldiği vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Vatandaş Buluşması"na, Çiçek'in yanı sıra, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şemseddin Erkaya, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirten Çiçek, "Vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Onların sorunu bizim sorunumuz, derdi bizim derdimiz. İhtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çiçek, toplantıda vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerinin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA
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