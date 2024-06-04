Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Çiçek, vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirterek, vatandaşların sorunlarını, dertlerini ve taleplerini doğrudan kendilerine iletmelerini istedi. Çiçek, devletin vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı ve toplantıda vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

04.06.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Çiçek, vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirtti.

Kayserililere hizmet etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Çiçek, "İstedik ki vatandaşlarımız her türlü sorunlarını, dertlerini, taleplerini direkt bize iletsinler. Bizler de elimizden geldiğince çözümü konusunda kendilerine yardımcı olalım. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." ifadelerini kullandı.

Çiçek, toplantıda vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerinin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
08:21 Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti İlk özür Toyota’dan Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti! İlk özür Toyota'dan
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:49 Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 22:46:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement