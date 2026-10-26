Kayseri Yahyalı'da park yeri kavgasında bıçaklanan Mesut Aydın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da park yeri kavgasında bıçaklanan Mesut Aydın hayatını kaybetti

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Kayseri Yahyalı\'da park yeri kavgasında bıçaklanan Mesut Aydın hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında araç park etme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; bıçakla yaralanan Mesut Aydın (45) kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Jandarma, şüpheli Hasan Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı; soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Hasan Hüseyin Ç., park yeri kavgasında Mesut Aydın'ı (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ç. ile Mesut Aydın arasında 'araç park etme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Hüseyin Ç., bıçakla Mesut Aydın'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Hasan Hüseyin Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiMesut AydınJandarma3. SayfaYahyalıKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da park yeri kavgasında bıçaklanan Mesut Aydın hayatını kaybetti - Son Dakika
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