Kayseri'ye Alzheimer Gündüz Bakımevi - Son Dakika
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Kayseri'ye Alzheimer Gündüz Bakımevi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç tarafından yaptırılacak Alzheimer Gündüz Bakımevi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile karara bağlandı. Merkez, Türkiye'nin en modern ve donanımlı Alzheimer Gündüz Bakımevi olacak.

10.09.2024 14:19
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç tarafından yaptırılacak Alzheimer Gündüz Bakımevi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile karara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın Kayseri'ye kazandırmayı planladığı 30 milyon lira maliyetli merkezin yapımını ağabeyi Ramazan Büyükkılıç üstlendi.

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi 12764 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılacak merkeze isim verilmesi karşılığında şartlı bağış yapılması için hayırsever Ramazan Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi oylamaya sunuldu.

Oy birliği ile kabul edilen oylamada, meclis üyeleri tarafından Başkan Büyükkılıç ve ailesi tebrik edilerek, hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer de Başkan Büyükkılıç ve ağabeyini tebrik etti.

1500 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde, fizik tedavi birimleri, tedavi odaları, rehabilitasyon merkezi, çok amaçlı salon, yemekhane, hemşire odası, poliklinik odası, idari birimler yer alacak. Merkez, ortak kullanım alanlarının yanında erkekler ve kadınlar için ayrı rehabilitasyon bloklarına sahip olacak ve Türkiye'nin en modern, en donanımlı Alzheimer Gündüz Bakımevi olarak hizmete girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'ye Alzheimer Gündüz Bakımevi - Son Dakika

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