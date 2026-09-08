Kayseri Yeşilhisar'da motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hastanede hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan A.K. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akköy-Derinkuyu yolunda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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