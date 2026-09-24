Kayseri Yeşilhisar'da muhtar, tatbikattaki yaralıları gerçek sanıp yardıma koştu - Son Dakika
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Kayseri Yeşilhisar'da muhtar, tatbikattaki yaralıları gerçek sanıp yardıma koştu

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Kayseri Yeşilhisar\'da muhtar, tatbikattaki yaralıları gerçek sanıp yardıma koştu
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Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ndeki Hastane Afet Planı tatbikatında senaryo gereği yaralananları gerçek sanan mahalle muhtarı, hastane önüne koşarak yardım etmeye çalıştı. Tatbikat olduğunu öğrenince utanan muhtarın panik anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında senaryo gereği yerde yaralıların bulunduğu ve etraftakilerin panik anları gören mahalle muhtarı Mustafa Korkmaz, olayı gerçek sanarak tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla Hastane Afet Planı tatbikatı yapıldı. Gerçeğe uygun senaryolar üzerinden yapılan tatbikatta hastane personelinin afet ve acil durumlarda hızlı ve doğru karar alma, müdahale, koordinasyon ve iletişim süreçleri test edildi. Tatbikatta 'gri kod' ve 'beyaz kod' senaryoları uygulanırken, olaylara müdahale, kurum içi koordinasyon, güvenlik tedbirleri ve tahliye süreçleri sahada değerlendirildi. Tatbikat sırasında senaryo gereği silahla vurulan iki kişi yerde yaralı halde dururken, çevredeki kadınlar da panikle yardım istedi. Hastaneye gelen bazı vatandaşlar da tatbikatı gerçek sandı. Tatbikat sırasında bölgeden geçen Beyler Yukarı Mahallesi Muhtarı Mustafa Korkmaz da olayın gerçek olduğunu düşünerek hastane önüne koştu. Korkmaz, senaryodaki şüpheliye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, muhtar Korkmaz'ın panikle sağa sola koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştığı, vatandaşların ise 'gel amca tatbikat var' diyerek sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

'HERKESİN YAPMASI GEREKENİ YAPTIM'

Muhtar Mustafa Korkmaz, olayın gerçek olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çocuklardan bir tanesi, 'Muhtarım hastanenin önünde bir kalabalık var' diye bağırdı. Kalabalığın ne olduğunu bilmiyordum, 'Herhalde kavga var' dediler. Ben de koşarak gittim. Oraya vardım, baktım iki arkadaş yerde yatıyor, vurulmuş vaziyette bağırıyorlar. Kadınlar da bağırıyordu, dizlerine vuruyorlardı. Siren sesleri, ambulans sesleri vardı. Ben de şahsı arıyorum, 'Vuran arkadaş kim' diye onun üzerine doğru gidiyordum. Sağa sola bir baktım, polis arkadaşları da görünce haliyle utandım ve geri döndüm. O sırada ağlayan kadınlar beni görünce gülmeye başladılar. 'Muhtarım tatbikat var' dediler. Tatbikat olduğunu söyleyince ben de orada biraz bozuldum" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından hastane başhekimi ve çalışanların kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Korkmaz, "Ben duyarlı bir vatandaş olarak herkesin yapması gerekeni yaptım" dedi.

Kaynak: DHA
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