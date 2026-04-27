Kayserili Ahmet Paşa Konağı Bakımsız ve İşlevsiz

Süleymaniye Dünya Mirası Alanı'ndaki Kayserili Ahmet Paşa Konağı, 19. yüzyıl ahşap sivil mimarisinin önemli bir örneği olmasına rağmen bakımsızlık nedeniyle yıpranma riski taşıyor. Uzun yıllar kamu hizmetinde kullanılan yapı, Mart 2022'den beri metruk durumda. Konağın yeniden işlevlendirilmesi ve düzenli bakım altına alınması gerekiyor.

Kayserili Ahmet Paşa tarafından yaptırılan konak, kargir bodrum üzerine inşa edilmiş olup batı kapısı hareme, doğu kapısı selamlığa açılıyor. Dış cephe ve iç mekandaki süslemeler batılılaşma etkisini yansıtıyor. Yapı, 1978'de istimlak edilmiş, TAÇ Vakfı katkılarıyla restore edilmiş ve bir dönem Kültür Bakanlığı'nın koruma bölge kurulu olarak kullanılmıştır. Ancak 2006-2022 arasındaki konservasyon çalışmaları sonrası atıl kalmıştır.