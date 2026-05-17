(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Konyaspor, 47'nci dakikada Eren Yağmur'un golüyle öne geçti. Kayserispor, bu gole 49'uncu dakikada Laszlo Benes ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip, 74'üncü dakikada Fedor Chalov'un kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayserispor Son Hafta Galibiyeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?