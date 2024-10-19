Kayserispor ve Gaziantep FK 2-2 Berabere

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(ANKARA) - Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

22. dakikada Gaziantep FK David Okereke'nin attığı golle1- 0 öne geçti. 24. dakikada Kayserispor Aylton Bao Morte'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Gaziantep FK Kacper Kozlowski'nin golüyle tekrar öne geçti ve durumu 2-1 yaptı. Ev sahibi Kayserispor 57. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.