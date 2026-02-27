KAYÜ, APAIE Etkinliğinde Uluslararası İşbirlikleri Kurdu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Ulusal Ajansı'nın katkılarıyla Hong Kong'da düzenlenen Asia-Pasific Association for International Education (APAIE) uluslararası etkinliğine katıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karamustafa, etkinlik alanında KAYÜ standında uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye yönelik görüşmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karamustafa, etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, mesleki ve teknik yükseköğretimde ön plana çıkan uygulamalarıyla Türkiye'nin örnek ve öncü yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen KAYÜ'yü uluslararası düzeyde tanıtım imkanı bulduklarını ifade etti.

APAIE uluslararası etkinliğinin kapanış oturumuna da katılan Karamustafa, etkinlik üzerine yapılan değerlendirmeleri de takip etti.