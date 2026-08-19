KAYÜ ve IUS\'tan Ortak Protokol

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, IUS'ye ziyarette bulundu.

Karamustafa ile IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı'nın görüşmesinde KAYÜ ile IUS arasındaki akademik ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Ziyaret kapsamında, iki üniversite arasında gelecekte gerçekleştirilecek ortak çalışmalara çerçeve oluşturacak "İkili İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Anlaşmayla ortak akademik ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki kurum arasındaki akademik etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Görüşmede ayrıca her iki üniversitenin uluslararasılaşma ve akademik işbirliğini geliştirme yönündeki ortak iradesi vurgulanırken, imzalanan anlaşmanın somut ortak projelere ve yeni akademik fırsatlara dönüştürülmesi konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.