Kayyum Tartışmalarına Dikkat Çeken Açıklama - Son Dakika
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Kayyum Tartışmalarına Dikkat Çeken Açıklama

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Diyarbakır Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, kayyum atamalarıyla ilgili, Türkiye demokratikleşmediği sürece kayyum gelecek her kurumun olasılığının devam edeceğini belirtti. Dündar, bu durumun yalnızca Kürt siyasal hareketinin değil, tüm muhalif grupların sorunu olduğunu vurguladı.

08.04.2025 15:36  Güncelleme: 16:27
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Eş Başkanı DEM Partili Cengiz Dündar, "Türkiye demokratikleşmediği müddetçe yönetim, totaliter bu tekçi zihniyetten vazgeçmediği müddetçe her bir kuruma kayyum gelme olasılığı her zaman canlı kalacak. Keza bu her bir ailenin başına da kayyum gelmeyeceği anlamına gelmeyecek" dedi.

DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanları Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısında yönetime gelişlerinin bir yıllık değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda söz alan Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, son dönemlerde belediye kayyum atanmalarına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

Çok sayıda DEM Partili ve CHP'li belediyeye kayyum atandığını hatırlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Kayyum meselesi sadece böyle canım istedi yaparım meselesi değil. Özellikle işte diyelim ki 15 Temmuz'dan sonra oluşturulmaya çalışılan bir OHAL durumu var. Bu OHAL  durumu noktasında öznesi olmayan aktörü olmayan bir etnik grup var. Bir de sosyalist yani muhalif bir kesim vardı. Asıl işin öznesi buradan koparılan boyuttaydı. Ama en çok diyelim ki anti demokratik uygulamalara maruz kalan bu kesimlerdir. Başta da Türk siyasal hareketleridir. Ciddi anlamda tutuklamalara ciddi anlamlarda gasplara dönüştü. Dolayısıyla bu noktada Türkiye demokratikleşmediği müddetçe yönetim, totaliter bu tekçi zihniyetten vazgeçmediği müddetçe her bir kuruma kayyum gelme olasılığı her zaman canlı kalacak. Keza bu her bir ailenin başına da kayyum gelmeyeceği anlamına gelmeyecek. Bu kayyum meselesi sadece Kürt siyasal hareketinin problemi değil. Diyelim ki bundan 10 gün önce 15 gün önce artık Türkiye'nin batısında da bu kayyum rejiminin meşrulaştırılmaya yönelik reflekslerini, politikalarını hep beraber kamuoyuyla birebir gördük canlı canlı yaşadık."

Kaynak: ANKA

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