Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika
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Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı

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Çorum'un Alaca ilçesinde spor yapmak için ilçe stadyumuna giden cumhuriyet savcısı, tribünlerin arkasındaki bölümde kaz dövüşü yapıldığını gördü. Savcının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını görüntüleri izledi ve kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı.

29.12.2024 21:16  Güncelleme: 09:37
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Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısı, spor yapmak için gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık grubu fark etti.

SAVCIYI FARK EDENLER STADYUMDAN AYRILDI

Yakından baktığında kaz dövüşü yapıldığını gören cumhuriyet savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada cumhuriyet savcısını fark edenler, stadyumdan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Stadyumun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı. Kaz dövüşünün yapıldığı anlar, stadın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alperen Umut:
    Kaz dövüşü nedir ya lan sizin yaptığınızı çorumlu yapmaz be ?? 26 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Gaz beyinliler. 13 2 Yanıtla
  • Hakikat:
    Alperen Umut, kaz dovusu yaptiranlar; Oz Corumlu.Halis muhlis Corumlu! 1 0 Yanıtla
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