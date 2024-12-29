Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısı, spor yapmak için gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık grubu fark etti.
Yakından baktığında kaz dövüşü yapıldığını gören cumhuriyet savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada cumhuriyet savcısını fark edenler, stadyumdan ayrıldı.
Stadyumun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı. Kaz dövüşünün yapıldığı anlar, stadın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika
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