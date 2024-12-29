Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı

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Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısı, spor yapmak için gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık grubu fark etti.

SAVCIYI FARK EDENLER STADYUMDAN AYRILDI

Yakından baktığında kaz dövüşü yapıldığını gören cumhuriyet savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada cumhuriyet savcısını fark edenler, stadyumdan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Stadyumun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı. Kaz dövüşünün yapıldığı anlar, stadın güvenlik kameralarınca kaydedildi.