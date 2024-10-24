Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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1) HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI(2)

EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞ

AKSARAY'da hafif ticari araçla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan 3 çocuk annesi Sıdıka Kayan da, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı kazada olay yerinde yaşamını yitiren Mustafa Kayan'ın, eşi Sıdıka Kayan'ı hastaneye götürmek üzere olduğu ortaya çıktı. Hayati tehlikesi devam eden diğer sürücü Süleyman Altan'ın da fırında çalıştığı ve bakkallara ekmek servisi yapmak üzere olduğu belirtildi.

-BİLGİ İÇİN-

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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2) KEMAL KILIÇDAROĞLU, SİNAN ATEŞ'İN ANNESİNİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

Bursa'ya gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşi Musa Ateş'i de rahatsızlığı sonucu kaybeden annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrılıp İstanbul'a gitti.