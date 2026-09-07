Kaza: Çatalzeytin'de işçi minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kaza: Çatalzeytin'de işçi minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza: Çatalzeytin\'de işçi minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yol çalışmasındaki işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yol çalışmasında görevli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çatalzeytin-Kastamonu kara yolunun Karamanlar köyü mevkisinde Azad Korkmaz idaresindeki 14 GB 278 plakalı minibüs, yoldan çıkarak yaklaşık 40 metre yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçilerden İsmail Korkmaz'ın (20) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile Özcan, Serhat ve Nazar Aslan, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Serhat Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaza: Çatalzeytin'de işçi minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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