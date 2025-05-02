Kaza Sonrası Kafa Travması Olan Hasta Helikopterle Sevk Edildi

Van'ın Başkale ilçesinde kafa travması olan 35 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Devlet Hastanesi'nde trafik kazası sonucu kafa travması olan 35 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.