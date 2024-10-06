Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.
A.N. idaresindeki 46 AHN 203 plakalı motosiklet, Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve H.B. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
H.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsü A.N'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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