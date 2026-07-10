CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
İzmir'deki yakınlarının düğününden dönerken Aksaray'da geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Emir Gündüz, annesi Çiğdem Gündüz ve babası Adem Gündüz'ün cenazeleri, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi.
Kazada yaralanan sürücünün kardeşi Bedirhan Gündüz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kazada Hayatını Kaybeden Aile Üyeleri Memlekete Gönderildi - Son Dakika
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