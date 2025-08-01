Kazada Hayatını Kaybeden Kardeşler Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde dedelerine ait otomobili alarak yola çıkan ve geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Kaya (13) ve Yusuf Orhan Kaya (14) kardeşler, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde dün sabah iki kardeş, dedelerine ait otomobili alıp yola çıktılar. Bir süre sonra kontrolü kaybeden ve beton direğe çarpan araçtaki sürücü Yusuf Orhan Kaya ve Ozan Kaya kardeşler hayatlarını kaybetti.

Kardeşler için bugün Merkez Yeniköy Camisi i'nde cenaze namazı kılındı. Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında bugün maçları olan Ozan ve Yusuf'un takımları sahaya çıkmadı, arkadaşları da cenazeye katıldı.

Cenaze sırasında hükümlü baba, cezaevinden izinli olarak elleri kelepçeli şekilde çocuklarının cenazesine katıldı. Baba çocuklarının tabutlarına sarılarak feryat etti. Gözyaşları içinde toprağa verilen Ozan ve Yusuf'un ölümü, tüm ilçede üzüntü yarattı.

Haber: Ahmet ERDEM/SÖĞÜTLÜ, (Sakarya),