Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Kazada ölen polis memuru toprağa verildi
KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.
Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda dün hafif ticari aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Eren Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevli polis memuru Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Hamzalar köyündeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı toprağa verildi.
Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu ve vatandaşlar katıldı.
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