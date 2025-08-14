Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Pınarbaşı (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mücahit Ç. (22) idaresindeki 16 AKA 514 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Pınarbaşı yönetimindeki 54 AIL 940 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pınarbaşı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

UYUŞTURUCU İLE APARAT ÇIKTI

Mücahit Ç. gözaltına alınırken, hafif ticari aracın içinde 2 gram bonzai, motosiklette ise uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Soruşturma sürüyor.