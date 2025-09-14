Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Batuhan Dayı (20) idaresindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, Gediz- Uşak kara yolunun 2. kilometresinde yolun kenarındaki bariyere çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsü Dayı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?