Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kazada Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
14.09.2025 15:22
Gediz'de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Batuhan Dayı hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Batuhan Dayı (20) idaresindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, Gediz- Uşak kara yolunun 2. kilometresinde yolun kenarındaki bariyere çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Dayı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

