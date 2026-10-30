Kazada şehit olan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

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Kazada şehit olan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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Van kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın (36) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

HAKKARİ- Van kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın (36) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli olan polis memuru Tayfun Akalın şehit oldu. Şehit Tayfun Akalın için bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; şehit Akalın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve milletvekilleri ile şehidin arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Zübeyde ve babası Suat Akalın, törende güçlükle ayakta dururken, eşi Sibel Akalın ile 2 çocuğu ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu araca taşındı. Ailesi araçta tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Akalın'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: DHA
AnkaraGüncelAkalanPolisVanSon Dakika

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