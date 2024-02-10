Kazada sürüklenen motosiklet, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen İsmail Zengin'e çarptı. Kazada, Zengin hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Mehmet Fatih Var (42) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikameti İskele Işıklar mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Mehmet Fatih Var yönetimindeki 67 ACJ 074 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Savrulan sürücü yol kenarındaki tabelaya çarptı. Motosiklet ise sürüklenerek kaldırımda yürüyen yaya İsmail Zengin'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaya İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Zengin'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Mehmet Fatih Var'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.