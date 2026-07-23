Kazak Öğrenciler Türkçe Yaz Okulunda Buluştu - Son Dakika
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Kazak Öğrenciler Türkçe Yaz Okulunda Buluştu

Kazak Öğrenciler Türkçe Yaz Okulunda Buluştu
23.07.2026 16:22
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Anadolu Üniversitesi, Kazak öğrenciler için Türkçe ve kültürel etkinliklerle yaz okulu düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'nın tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen Türkçe ve Türk Kültürü Yaz Okulu'nda Kazakistanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından hazırlanan 4 günlük programa Kazakistan'dan gelen öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, Türkçeyi kültürel ve uygulamalı etkinliklerle deneyimleme fırsatı buldu.

Yaz okulunu ziyaret eden Rektör Adıgüzel, öğrencilerle sohbet ederek Türkiye ve Anadolu Üniversitesindeki deneyimlerine ilişkin görüşlerini dinledi.

Adıgüzel, Anadolu TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker ile öğretim elemanlarından programın işleyişine ilişkin bilgi aldı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Program kapsamında öğrenciler, tanışma oyunları, bahçe etkinlikleri, Türk kahvesi atölyesi, bilgi yarışmaları, masal anlatımı, drama çalışmaları ile müzik ve halk oyunları etkinliklerine katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazak Öğrenciler Türkçe Yaz Okulunda Buluştu - Son Dakika

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