Kazakistan, 10.275 Vatandaşını Tahliye Etti

ASTANA, 15 Mart (Xinhua) -- Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da bulunan 10.275 vatandaşını tahliye ederek ülkeye geri getirdi.

Kazinform Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre tahliye operasyonu, diplomatik misyonların yardımıyla kara ve hava koridorları dahil olmak üzere çeşitli güzergahlar üzerinden gerçekleştirildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlarına Ortadoğu'ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.